Giorgio Perinetti, dg del Genoa, è intervenuto a Radio Marte: "Kouamé? A gennaio il giocatore non si muove, per il futuro si può parlare. Nel momento in cui il Napoli si dovesse muovere, allora ascolteremo l'offerta del Napoli. Lui come gli altri non si muoverà a gennaio. Non parlo di cifre, sono discorsi da fare seduti ad un tavolo. Ognuno fa il suo gioco, poi bisogna trovare delle convergenze. Mancano ancora venti partite".