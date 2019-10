Il Napoli torna ad allenarsi in vista del prossimo impegno con la Spal: scarico per chi ha giocato titolare in Champions, personalizzato in palestra per Manolas in seguito dell'infrazione alla costola subita dopo la gara col Verona, Maksimovic in parte in gruppo e in parte differenziato, mentre Mario Rui e Hysaj proseguono nella loro tabella di recupero personalizzata.