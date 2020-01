Il Napoli supera il Perugia per 2-0 grazie alla doppietta di Lorenzo Insigne che trasforma due calci di rigore (di cui uno concesso tramite il VAR).



Stadio San Paolo praticamente vuoto, con pochissimi tifosi che sono riusciti ad effettuare l'ingresso, mentre tanti altri sono rimasti all'esterno della struttura. Il motivo? Non essendoci il tutto esaurito i supporters partenopei hanno pensato di acquistare il biglietto pochi minuti prima della partita, ma tutti i botteghini li hanno rimandati altrove, dove però è stato detto di non poter fare nulla per problemi tecnici.



Grosso disagio, quindi, per almeno centinaia e centinaia di tifosi che avrebbero voluto trascorrere un pomeriggio di fianco la propria squadra, ma così non è stato.