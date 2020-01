Manca poco per il fischio d’inizio di Napoli-Perugia di Coppa Italia. Per Gattuso condizioni non ottimali dei portieri, così ecco arrivare l’annuncio da parte della SSC Napoli tramite l’account ufficiale Twitter:

“Alla lista dei convocati si aggiunge il giovane portiere Hubert Idasiak con la maglia numero 16”.