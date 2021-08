Sesta amichevole precampionato per il Napoli di Luciano Spalletti. Ultimo test prima dell'inizio ufficiale della stagione. L'avversario di oggi era il Pescara. Gli azzurri vincono per 4-0 sbloccando subito l'incontro grazie al solito Osimhen. Raddoppia Insigne su calcio di rigore procurato dall'inserimento di Elmas. Nella ripresa vengono fuori le qualità del subentrato Ounas che si mette in proprio e trova il 3-0, prima del poker finale messo a segno da Zedadka. Ora testa al Venezia, tra otto giorni ci sarà l'esordio in campionato al Maradona di nuovo davanti ai propri tifosi:



NAPOLI (4-3-3): Meret (1’ s.t. Ospina); Di Lorenzo (19’ s.t. Zanoli), Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui (1’ s.t. Malcuit); Fabián Ruiz (19’ s.t. Palmiero), Lobotka (1’ s.t. Gaetano), Elmas (32’ s.t. Machach); Politano (1’ s.t. Ounas), Osimhen (19’ s.t. Petagna), Insigne (32’ s.t. Zedadka). All. Spalletti.



PESCARA (3-4-3): Radaelli (1’ s.t. Sorrentino); Cancellotti, Drudi (39’ s.t. Valdifiori), Frascatore (13’ s.t. Veroli); Zappella (24' s.t. Longobardi), Memushaj, Pometti, Nzita (13’ s.t. Rasi); D'Ursi, Marilungo (1’ s.t. Chiarella), Milos (32’ s.t. Belloni).



ARBITRO: Miele di Nola



MARCATORI: 9’ p.t. Osimhen (N), 18’ p.t. Insigne (r) (N), 3’ s.t. Ounas (N), 33’ s.t. Zedadka (N).



NOTE: Ammoniti: 17’ p.t. Drudi (P).