Napoli e Pescara alle ore 18 scenderanno in campo allo Stadio San Paolo di Fuorigrotta per una nuova amichevole precampionato. Sarà la prima di Osimhen nel suo nuovo stadio però senza i suoi nuovi tifosi, che non potranno effettuare l'accesso alla struttura per le norme anti-Covid.



La partita sarà comunque trasmessa in tv. Dunque sarà possibile vedere Napoli-Pescara su Sky Sport 1 (canale 251 del satellite e 482 del digitale terrestre). L'evento sarà trasmesso in pay per view acquistandolo su Sky Primafila al prezzo di 5,99€.