Oggi è l'ultimo giorno di ritiro per il Napoli a Castel di Sangro prima dell'inizio ufficiale della nuova stagione. ​Sfida contro il Pescara alle 17:30 per l'ultima amichevole precampionato.



Spalletti si affida al 4-3-3, con Meret tra i pali, Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce difensive e la coppia Rrahmani-Koulibaly. In mediana Lobotka davanti la difesa, ai suoi lati Fabián Ruiz ed Elmas. Tridente offensivo composto da Insigne e Politano ai lati di Osimhen. Assenti Manolas e Zielinski, alle prese con dei problemi fisici.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabián Ruiz, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Insigne.



PESCARA (3-4-3): Radaelli; Cancellotti, Drudi, Frascatore; Zappella, Memushaj, Pometti, Nzita; D'Ursi, Marilungo, Milos.