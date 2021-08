Chiaramente si tratta solo di calcio d'estate e di un avversario di livello nettamente inferiore, però restano pur sempre tante le note positive della giornata. A partire dal reparto offensivo, bravo a rendersi pericoloso con grande frequenza, fino a quello difensivo, dove è emerso il solito sontuoso Koulibaly, insuperabile in coppia con un convincente Rrahmani. Ecco i: entra e trova subito il guizzo vincente. Strepitosa la giocata a partire dalla destra che si concretizza in gol. La sua rapidità mette sempre più in difficoltà la difesa del Pescara che difficilmente riesce a tenerlo. Può diventare una buona risorsa per Spalletti nella nuova stagione.: il capitano c'è sempre ed illumina con le sue giocate. Ha ancora bisogno di trovare la forma migliore per avere continuità nei 90 minuti però già così incanta con la sua classe. Secondo rigore realizzato in due amichevoli e altra ovazione dei tifosi che non vogliono vada via.: chi ben comincia è a metà dell'opera. Otto gol in cinque partite di questo precampionato. La strada tracciata è delle migliori, adesso deve migliorare la sua freddezza sotto porta e può diventare devastante.: si è nascosto un po' troppo, non si è messo in luce come avrebbe dovuto. Pochi palloni giocati e alcuni errori evitabili. È reduce da buone settimane di preparazione, si aspetta il miglior Lobotka.: l'impatto non è dei migliori. Appare appesantito e ha difficoltà nel rendersi pericoloso. Ha anche una grande occasione al 68' quando si trova a tu per tu con il portiere avversario ma fallisce clamorosamente rallentando negli ultimi metri.