Non arrivano grandissime notizie dall'infermeria del Napoli. Dopo gli stop di Mario Rui e Lindstrom, ecco che si ferma anche Mathias Olivera. Il terzino uruguaiano è sceso in campo oggi nel match contro l'Atalanta ma è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al minuto 39 a causa di un infortunio.



L'ACCADUTO - Brutte sensazioni dal campo perché il ginocchio di Olivera ha subito una torsione innaturale nel tentativo di un cambio di direzione. Il calciatore ha capito fin da subito la gravità della situazione ed è stato portato via in barella tra le lacrime. Si attendono gli esami strumentali del caso ma le sensazioni non portano a nulla di buono. Mazzarri si trova di fronte a una situazione complicata perché per il prossimo mese dovrà già rinunciare a Mario Rui, mentre ora Olivera potrebbe andare in contro ad uno stop davvero lungo.