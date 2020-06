Tra le grosse incognite legate a questo finale di stagione c'è quella relativa ai giocatori in scadenza e chi dal 1 luglio sarà tesserato con un nuovo club. In casa Napoli sono già stati acquistati due giocatori, ovvero Rrahmani e Petagna.



Ma cosa accadrà con loro? Raffaele Auriemma prende in considerazione una nuova ipotesi oggi su Tuttosport:



"Il Napoli permetterà ai club che li tengono in prestito di continuare ad utilizzarli? I vertici del calcio sono in attesa di una formula da adottare, perché altrimenti i club proprietari dei cartellini potrebbero chiedere dei soldi in prestito per permettere a Rrahmani e Petagna di giocare ancora all' interno di squadre che hanno bisogno di loro, in vista della lotta per non retrocedere".