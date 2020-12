Andrea Petagna, attaccante del Napoli, ha parlato in conferenza stampa durante la presentazione del calendario 2021 della SSC Napoli. Queste le sue parole:



LAZIO-NAPOLI - "Penso sia la partita peggiore fatta da inizio anno. Non dobbiamo demoralizzarci e restare convinti della nostra forza e che possiamo puntare ai primi posti. Vogliamo portare a casa i tre punti mercoledì per chiudere al meglio il 2021. Ora restiamo in ritiro così non avremo distrazioni prima del Torino. Non sarà semplice ma vogliamo vincere".



CALENDARIO - "È stata la mia prima esperienza. È stato divertente perché ci siamo fatti due risate tra noi. Vogliamo portare dei sorrisi a casa per chi avrà il calendario".



MOMENTO NO - "In una stagione un passo falso ci può stare. Se fossimo stati bene mentalmente e fisicamente avremmo vinto ieri. Dobbiamo affrontare questi giorni senza distrazioni e penso che mercoledì potremo portare i tre punti a casa".