Al termine di Napoli-Milan, l'attaccante azzurro Andrea Petagna è intervenuto a Sky Sport: "La sconfitta di oggi non deve cambiare i nostri obiettivi, siamo una squadra forte e anche oggi l'abbiamo dimostrato facendo una grande partita. Mancato furore come dice Gattuso? I responsabili siamo noi che andiamo in campo in primis, dobbiamo metterci qualcosa in più. Abbiamo fatto una buona gara, ma ci sono mancati l'ultimo passaggio e il tiro, un po' di cinismo. Ora abbiamo l'Europa League e poi la Roma, il campionato è lungo e siamo una squadra forte. Terza sconfitta consecutiva al San Paolo? Ne siamo consapevoli, ma penso che anche con il Sassuolo avevamo fatto un'ottima gara, ci manca quel qualcosa in più che dobbiamo trovare con il lavoro quotidiano in settimana, poi i risultati arriveranno, già dalla prossima perché siamo forti".