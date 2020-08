Una settimana fa il Napoli effettuava i tamponi a tutta la squadra risultando tutti negativi. Tutti tranne uno, Andrea Petagna, che era risultato già precedentemente positivo al Covid-19, il 20 agosto.



Dopo aver effettuato il primo tampone, si è sottoposto ad altri due, ai quali è risultato negativo. Così Andrea Petagna ora è pronto per unirsi al gruppo e nelle prossime 48 ore arriverà a Castel di Sangro per iniziare la preparazione con il resto della squadra. Probabilmente arriverà già nella serata di domani per disputare gli ultimi 5 giorni di ritiro e l'amichevole di venerdì 4 settembre contro il Teramo.