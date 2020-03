Mentre il futuro di questa stagione è ancora incerto, il Napoli ha sul tavolo già qualcosa per programmare la prossima. A partire dagli uomini, tra cui c'è Petagna che vestirà l'azzurro tra qualche mese.



Sono spuntate fuori alcune ipotesi riguardo uno scambio con Andrea Belotti, ma a quanto pare così non sarà. Lo ha svelato Valter De Maggio, direttore della radio ufficiale del Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli:



"Si è parlato di includere Petagna in uno scambio per un altro attaccante, soprattutto Belotti. Questa notizia però è priva di fondamento, perché il Napoli tratterrà sicuramente Petagna. Vi dico di più, De Laurentiis era disposto a pagare 5 milioni in più per avere il giocatore della SPAL già a gennaio".