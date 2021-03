Il Napoli ha ripreso gli allenamenti dopo la vittoria di domenica contro la Roma. Questo il report della seduta odierna, in cui si è rivisto Petagna in gruppo.



IL REPORT - "Dopo il successo all'Olimpico contro la Roma e due giorni di riposo, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri lavorano nella settimana della sosta per le Nazionali. Il campionato ricomincerà sabato 3 aprile con Napoli-Crotone, 29esima giornata di Serie A. La squadra, integrata da elementi del Settore Giovanile, si è allenata sul campo 3 iniziando la sessione con una fase dedicata al torello. Successivamente lavoro aerobico e seduta tecnica con l'utilizzo delle sagome. Chiusura con partita a campo ridotto. Petagna ha svolto parte di lavoro personalizzato e parte in gruppo".