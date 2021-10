In casa Torino c'è un giocatore su tutti che in questo avvio di stagione ha assolutamente convinto. Si tratta di Bremer, che lì dietro è diventato un vero e proprio punto di riferimento, difficile da saltare nell'uno contro uno e avversario molto ostico per gli attaccanti avversari, soprattutto nei duelli fisici.



Su Bremer oggi c'è l'interessamento da parte di diversi club. A partire da Milan e Inter che hanno manifestato i loro apprezzamenti. Ma ecco spuntare anche il Napoli che lo ha sfidato domenica e ora lo segue da vicino. Lo riporta oggi Tuttosport.