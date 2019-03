Secondo il Corriere dello Sport: "Finora vi sarebbe stato solo un incontro di Giuntoli con il procuratore viennese Max Hagmayr che assiste il giocatore sotto contratto fino al 2021. Lazaro è attratto dalla pista napoletana e si è già informato da un dirigente dell’Hertha per trovare casa a Posillipo. L’Hertha lo ha acquistato due anni fa dal Salisburgo per 6,5 milioni. La quotazione attuale ha raggiunto i 17 milioni. Lazaro è un esterno destro di difesa per il 4-4-2 come per il 3-5-2. E‘ dotato di velocità, dribbling e potenza di tiro (4 reti in Bundesliga). I tecnici vedono in lui forti ancora margini di miglioramento"