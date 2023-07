Poco fa è arrivata l'ufficialità del trasferimento di Kim min-jae al Bayern Monaco, ma il Napoli aveva voltato pagina già da tempo. Tanti profili sondati, alcuni approfonditi e altri scartati., contratto fino a giugno 2025 ma la voglia di cambiare aria già in questa sessione di mercato.- La valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro, decisamente più economica rispetto a quelle di Le Normand (sui 50) e Kilman (40), che fino a qualche settimana fa erano considerati i profili più caldi.e secondo la stampa tedesca c'è l'interesse dell'Eintracht Francoforte che l'avrebbe individuato come sostituto di N'Dicka.- Mavropanos è cresciuto studiando i video di Maldini e Dellas, aveva sette anni quando l'ex difensore di Roma e Perugia ha vinto l'Europeo in Portogallo insieme a Karagounis, Charisteas e gli altri.. Tre reti e un assist in 34 partite nell'ultima stagione con lo Stoccarda tra campionato e coppa di Germania, retrocessione sfiorata vincendo il doppio playout contro l'Amburgo con tanto di gol nella gara d'andata. L'avversario più forte che ha affrontato? "Romelu Lukaku". Chissà che il prossimo anno non possa ritrovarselo di nuovo contro. Il Napoli ci pensa per il dopo Kim, la Juve è avvertita.