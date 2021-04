Nella prossima finestra di mercato il Napoli dovrà intervenire nel reparto arretrato. Con Maksimovic in uscita (il 30 giugno scadrà il suo contratto) c'è bisogno di un nuovo difensore centrale.



Piace Francisco Montero, difensore classe '99 in prestito al Besiktas, ma di proprietà dell'Atletico Madrid. Forte fisicamente, Simeone lo ha già fatto debuttare in Champions nel 2018. Il suo manager, Alejandro Camano, ha confermato l'interesse del Napoli e i contatti avuti con Giuntoli in questo periodo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.