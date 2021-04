Il Napoli è già al lavoro sul prossimo mercato, soprattutto per quanto riguarda possibili colpi in ottica futura. Ci sono diversi giovani sul taccuino del ds Cristiano Giuntoli pronto a portare in azzurro qualche prospetto interessante.



Stando a quanto racconta la Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe seguendo Charles de Ketelaere, centrocampista del Brugge classe 2001 nel giro della Nazionale belga, con il contratto che scadrà nel 2023. Piace allo scouting del Napoli, pronto ad offrire 10 milioni di euro per portarlo in azzurro.