Napoli omaggia Diego Armando Maradona. Per ricordare il campione argentino scomparso ieri all'età di 60 anni, i tifosi azzurri hanno organizzato un flash mob con tanto di fiaccolata fuori dallo stadio San Paolo prima della partita di Europa League contro il Rijeka.



Per l'occasione la squadra allenata da Gattuso entrerà in campo con la scritta 'Maradona 10' sulle maglie durante il minuto di silenzio prima del calcio d'inizio. Lo stadio verrà presto intitolato al Pibe de oro.



Intanto le strade della città partenopea sono tappezzati di manifesti funebri dedicati al fuoriclasse: "Napoli piange il Dio del calcio Diego Armando Maradona, era uno di noi non lo dimenticheremo mai". Con balconi pieni di bandiere e maglie col numero 10.