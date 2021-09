L'infortunio di Meret mette nei guai il Napoli. L'estremo difensore azzurro salterà l'impegno contro la Juventus di sabato 11 settembre. Al suo posto ci sarà Ospina ma per vederlo in campo andrà fatta una vera e propria corsa contro il tempo.



Il portiere ex Arsenal sarà impegnato con la sua Colombia e l'ultima gara contro il Cile la disputerà la il 10 settembre alle ore 1:00 italiane. Così il Napoli dovrà organizzare un piano voli tale da farlo rientrare il prima possibile in Italia. Sarà in città neanche a 24 ore dalla partita contro i bianconeri.