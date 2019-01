Tra le eventuali ripercussioni che il passaggio di Kris Piatek dal Genoa al Milan potrebbe portare c'è anche la frenata nella trattativa sul trasferimento del rossoblù Christian Kouamé al Napoli.



Dopo giorni di contatti frenetici e costanti la società partenopea e quella ligure hanno infatti rallentato visibilmente i propri rapporti a causa dell'incertezza che aleggia attorno al futuro dell'attacco del grifone.



Come sottolinea questa mattina la Gazzetta dello Sport, un'eventuale partenza di Piatek già nei prossimi giorni convincerebbe il Genoa a cambiare le proprie strategie in uscita. Kouame, soprattutto se l'offerta del Milan per il collega di reparto dovesse essere assai elevata, potrebbe restare in rossoblù non soltanto fino al termine della stagione in corso ma anche per tutta la prossima annata, con il Napoli che a quel punto sposterebbe le proprie attenzioni verso altri obiettivi.