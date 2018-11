Piatek resta un obiettivo concreto del Napoli. Nel match del Ferraris, come riporta il Corriere dello Sport, è stato monitorato ancora una volta dal ds Cristiano Giuntoli. La sua considerazione non è mutata in casa Napoli. Rimane ciò che si sono detti De Laurentiis e Preziosi. Se e quando il Genoa deciderà di mettere sul mercato Piatek e ripresenterà un’offerta già in parte accennata al patron rossoblù.