Napoli regna. La squadra di Spalletti è da sola al primo posto in classifica nel campionato italiano di calcio in Serie A, ma il capoluogo della Regione Campania è protagonista anche nel mondo della musica. Sabato sera nel quartiere di Scampia (nella Piazza intitolata a Ciro Esposito, il tifoso morto in seguito agli scontri tra gli ultras di Roma e Napoli in occasione della finale di Coppa Italia del 2014 vinta contro al Fiorentina) è andato in scena il primo "Red Bull 64 Bars Live": un evento dedicato al rap.



Davanti a 8500 spettatori si sono esibiti in una maratona lirica di parole, musica e beat Ernia, Fabri Fibra, Geolier, Guè, Madame e Marracash. In apertura sono stati coinvolti degli artisti locali come HellHeaven11, Dipinto, Plug Neves17, Wad, J Lord, Vettosi e DJ TY1. Gran finale con "Pe' Secondigliano" di Geolier.