con lo scudetto sfumato, la Champions già conquistata e il terzo posto ormai ad un passo, dopo il successo ieri contro il Torino e la sconfitta a Genova di una Juve scivolata a -4.e tra due settimane svestirà definitivamente la maglia azzurra. La data da segnare sul calendario dunque è domenica 15 maggio - Napoli-Genoa in programma - quando i tifosi saluteranno il calciatore che dopo Mertens (e con Hamsik) ha segnato più gol nella storia del club partenopeo.- Quella di ieri non è stata una giornata indimenticabile per Insigne: il Napoli ha vinto a Torino grazie al gol di Fabián Ruiz, maStavolta ai tifosi non è proprio andato giù l'errore, nonostante sia stato proprio Insigne a trovare con un passaggio illuminante Osimhen che ha servito Mertens, messo giù in area. Pesa, immediatamente dopo, anchecon Lozano completamente solo alla sua destra.C'è chi chiede che non scenda più in campo, chi dà ragione ad Ancelotti quando nel 2019 lo escludeva, chi conta i giorni che mancano al suo addio. Insomma, il clima che si respira attorno a Insigne non è proprio dei più sereni.- Insigne ha atteso fino all'ultimo un'offerta congrua da parte di De Laurentiis ma non c'è stato nulla da fare. ETra una settimana esatta però bisognerà "fare i conti", visto che sarà ufficialmente l'ultima di Insigne al "Maradona" e il club prepara una celebrazione. da capire come si comporteranno i tifosi. Al momento, però davanti c'è una settimana intera per riflettere e capire quanto ha dato Insigne da quel 24 gennaio 2010, quando ancora diciottenne fece l'esordio con la maglia del Napoli.- Nella speranza di strappare applausi e abbracci virtuali dal suo pubblico,quando la squadra si oppose a proseguire il ritiro punitivo imposto dalla società. A farne le spese ci hanno già pensato Allan, Maksimovic e Hysaj, mentre Callejon e Milik trovarono un accordo prima di andare via.soprattutto nell'ultimo anno per la questione contratto in scadenza. Intanto testa a domenica, la scena sarà tutta per il 24 di Frattamaggiore: Insigne spera in una passerella ricca di applausi per onorare l'intera carriera in Serie A ai piedi del Vesuvio.