Queste alcune pagelle per Arek Milik, fondamentale per la vittoria del Napoli a Parma



GAZZETTA DELLO SPORT



7,5 - E' la sua prima doppietta in trasferta in Serie A. Il polacco (anche) sui calci di punizione sta diventando micidiale. E può ancora crescere.



CORRIERE DELLO SPORT



7,5 - In ritardo sui traversoni, puntualissimo su una punizione che esegue ascoltando il suggerimento di Ancelotti.



TUTTOSPORT



7 -Torna al gol ancora su punizione e stavolta è più furbo che bravo nel far passare il pallone sotto la barriera. Bravo, soprattutto, a gestire l'ansia da gol che evidentemente lo attanagliava: sul secondo centro infatti si rivede la freddezza che gli è solita.



IL MATTINO



8 - lo specialista dei calci piazzati è tornato a colpire. Come a Cagliari, ma questa volta invece dell'incrocio dei pali centra l'angolo basso della porta, facendo passare la palla sotto le gambe della barriera che salta a vuoto. Solito collezionista di sponde, ringrazia Biabiany per l'assist e fa doppietta