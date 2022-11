Se il Napoli fosse un'operazione matematica sarebbe un'addizione: spostando l'ordine degli addendi, il risultato non cambia. In questo caso Spalletti cambia i giocatori, ma anche qui il finale è sempre lo stesso.. Macché. La squadra di Spalletti è l'unica a non avere mai perso in campionato, +6 sul Milan secondo.- Per circa un mese l'allenatore ha dovuto fare a meno di Victor Osimhen, il bomber da 70 milioni che avrebbe dovuto trascinare il Napoli. E le ha vinte tutte, anche senza Osi. L'esplosione di Kvaratskhelia ha fatto dimenticare l'assenza del nigeriano:. Come? Con Osimhen ed Elmas, che schierato al posto del georgiano ha segnato il gol decisivo nella gara di ieri.- L'impressione è che questo Napoli sia più forte delle assenze, degli infortuni.. Anguissa e Ndombele sono interscambiabili, Lozano e Politano in perenne ballottaggio per tirare fuori il meglio da entrambi e Juan Jesus è il suo pupillo in difesa.. In una rosa di 27 giocatori l'unico a non aver mai giocato è Sirigu; anche Ounas aveva fatto un quarto d'ora diviso in due partite prima di andare al Lille. Al Napoli togli, metti, prendi e sposti, ma alla fine, il risultato, è sempre lo stesso.