Ha giocato di più e meglio dellaper tutto il primo tempo, ha saputo soffrire e reagire al pareggio spallino nella ripresa. E’ arrivato al tiro 25 volte (a 13), ha colpito un palo con, creato 7-8 occasioni da gol, concluso 16 volte dentro l’area, calciato 12 angoli (a 1) e mantenuto il possesso della palla per il 61 per cento del tempo. Dati significativi e un risultato, ma non si pensi che asia stato facile per gli azzurri. Tutt’altro.(soprattutto nei primi 45') rispetto ai suoi avversari. Il Napoli, che non vinceva tre gare di fila in Serie A dallo scorso dicembre ed è la prima volta che fa il tris consecutivo nel 2019, deve ringraziare(tornato quello vero) e soprattuttoche ha strappato una battuta a Semplici, suo ex allenatore, dopo una delle sue parate decisive: “Gli voglio tanto bene, ma mi ha parato pure questa...“.Con una classifica ormai invariabile, potevano serenamente scambiarsi amichevoli effusioni, invece. Per 45 minuti più il Napoli della, molto più il Napoli, anche se nel primo tempo l’errore più grave del giovane arbitro(compliceal Var) è stato ai danni della squadra di Semplici:, invece l’azione è proseguita fra lo stupore dell’attaccante ferrarese. Se questa partita avesse avuto un peso sulla classifica, altro che stupore.Il Napoli ha chiuso il primo tempo con numeri decisamente a suo favore: 67 per cento di possesso palla, 15 tiri a 3, un palo e almeno 5 nitide occasioni da gol. In questo campionato solo contro il Parma nei primi 45' gli azzurri avevano concluso di più (18 volte). Ancelotti ha cambiato la difesa rispetto alla gara precedente e accentuato un sistema di gioco molto europeo: ind’azione, i due terzinisalivano sulla linea di metà campo, i due difensori centralisi allargavano nella posizione dei terzini, Allan scendeva sulla loro linea e impostava la manovra