Dopo le voci degli ultimi giorni su un interessamento del Napoli per Pjanic, è arrivato il commento di Luciano Spalletti, che ne ha parlato così in conferenza stampa: "Parliamo di un giocatore fenomenale, sa giocare corto, lungo, mette la palla a 40 metri con i giri contati. Lui è uno di livello, ma noi lì abbiamo uno che ci fa dormire sonni tranquilli ed è Lobotka. Lobotka è un po' quel giocatore lì, vede meno lungo, ha meno gittata, ma come gestione palla è impressionante".