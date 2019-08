Il Real Madrid cambia idea su James Rodrigue e lo fa per colpa di... Paul Pogba. Il centrocampista colombiano e corteggiatissimo dal Napoli ora rischia di essere tolto dal mercato perché, riporta AS in Spagna, le Merengues non riescono ad affondare il colpo per l'ex-Juventus destinato a restare al Manchester United. E senza un sostituto Zidane è pronto a rilanciare James in rosa.