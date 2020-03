La maggior parte dei calciatori del Napoli più ambiti sul mercato sono blindati a livello contrattuale e comunque con i costi di cartellino già ammortizzati negli anni. E' il caso del difensore senegalese Koulibaly, del centrocampista brasiliano Allan e dell'attaccante polacco Milik, seppur quest'ultimo con scadenza contratto più breve, 2021. Significa che al di là della valutazione effettiva di mercato (difficilmente per Koulibaly e anche altre stelle si supereranno i 100 milioni, cifre offerte in passato), tutto quello che arriverà da quelle vendite costituirà una plusvalenza reale a bilancio. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l'altro gioiello Fabian Ruiz è ancora da ammortizzare per poco meno di 20 milioni, ma il centrocampista spagnolo ha comunque un contratto lungo (2023) e nessuna clausola: ciò consente al club di potersi tutelare.