Napoli: poker di nomi per il dopo Osimhen

Il Napoli cerca un erede di Victor Osimhen sul mercato. In vista di una possibile cessione in estate dell'attaccante nigeriano (che ha una clausola di rescissione da 130 milioni di euro), il club del presidente Aurelio De Laurentiis sta seguendo una serie di altre punte.



Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, sul taccuino ci sono i nomi del canadese Jonathan David (classe 2000) del Lille, del nigeriano Victor Boniface (classe 2000) del Bayer Leverkusen, dell'olandese Joshua Zirkzee (classe 2001) del Bologna e del messicano Santiago Gimenez (classe 2001) del Feyenoord.