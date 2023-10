Serata complicata quella di ieri per il Napoli. Sconfitto per 1-3 contro la Fiorentina, c'è stata anche una gestione discutibile dei cambi da parte di Rudi Garcia. A far notizia è la reazione di Politano, tra i migliori in campo fino a quel momento, che al 57' è stato sostituito. L'esterno romano sembrava quasi incredulo e scoraggiato, ha fatto un visibile gesto di stizza. Che ricorda un po' quanto visto con Osimhen e Kvaratskhelia qualche settimana fa.