Dopo l'illusione dettata dal doppio vantaggio è arrivato l'esito amaro per il Napoli di Luciano Spalletti che si è fermato sul 2-2 in casa del Sassuolo. Non sono bastati i gol di Fabián Ruiz e Mertens, i neroverdi hanno riagganciato il risultato facendo uscire dal Mapei Spalletti e la sua squadra con un solo punto.



Ci sono state, però, tante polemiche sull'arbitraggio di Pezzuto. Incriminato, soprattutto, il gol del 2-2 del Sassuolo, che la SSC Napoli commenta così: "Un gran gol di Scamacca e poi un colpo di testa di Ferrari rimettono tutto alla pari. Anche se prima della punizione da cui nasce il pari c'è un fallo non visto su Rrahmani".