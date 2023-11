Matteo Politano e il rinnovo del contratto col Napoli. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'esterno offensivo classe '93, legato ai partenopei da un contratto valido fino al 30 giugno 2025, vorrebbe legarsi a vita al Napoli e spera in una chiamata del presidente Aurelio De Laurentiis per intavolare la trattativa.