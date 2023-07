Dal ritiro estivo del Napoli, l'attaccante esterno azzurro Matteo Politano ha parlato a Sky Sport dei suoi obiettivi in vista della prossima stagione. Un'annata in cui l'ex Inter cerca riscatto, non essendo pienamente soddisfatto del campionato precedente a livello realizzativo e di minutaggio: "Voglio avere più continuità rispetto all'anno scorso, giocare più partite e fare molti più gol".



LA PERMANENZA AL NAPOLI - "Ho già detto al mio procuratore: sarà lui a parlare con la società, poi vedremo se la penseremo tutti e due allo stesso modo".