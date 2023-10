L'attaccante del Napoli Matteo Politano ha parlato a DAZN dopo la vittoria esterna sul capo del Verona.



Oggi hai fatto una grande partita: meglio un gol o un assist?

"Tutti e due. Oggi ci aspettava una partita difficile, l'abbiamo interpretata nel migliore dei modi ed era importante vincere".



Dove vuoi arrivare a livello di gol?

"Negli ultimi anni mi è mancato di segnare continuità e ora ci sto riuscendo. Sto lavorando, voglio togliermi tante soddisfazioni e quest'anno ho iniziato bene".



Come cambia il tuo modo di giocare a seconda che ci sia Osimhen, Raspadori o Simeone?

"Sono tre giocatori diversi, ci alleniamo tutti insieme ci conosciamo a memoria. Victor attacca la profondità, mentre Simeone e Raspadori sono più bravi negli spazi stretti. L'importante è fare gol e vincere le partite".



E' iniziato il vostro momento positivo?

"Anche prima di questa sosta abbiamo lavorato bene. Dobbiamo ricompattare il gruppo, non sentire quello che dice la gente sul mister, fare in campo quello che dice lui e portargli rispetto per le scelte che fa".