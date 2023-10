Matteo Politano, ala del Napoli, ha commentato a Mediaset il successo contro l'Union Berlino. "Era fondamentale vincere, sapevamo che era una partita difficile poi il campo non era dei migliori. Non è stato semplice soprattutto in inizio partita, nel secondo tempo siamo riusciti a gestirla meglio e siamo contenti di questa vittoria".



Avevate preparato questa partita con Raspadori a far cucire il gioco?

"E' bravo a venire incontro e creare spazi, noi cerchiamo di sfruttare al meglio le qualità dei nostri giocatori".