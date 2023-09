Matteo Politano, esterno del Napoli, ha parlato a Sky dopo il pareggio sul campo del Genoa:



"Il gol è importante ma non basta, volevamo vincere, abbiamo creato tante occasioni ma non siamo riusciti a concretizzarle nel migliore dei modi. C'è da lavorare, tanti giocatori sono rientrati ieri, non dobbiamo commettere gli stessi errori"



Poi a Dazn: "Dopo un brutto primo tempo e un inizio secondo tempo col gol subito, c'è stata una buona reazione. Ma se vogliamo continuare a tenere lo Scudetto sul petto queste partite vanno assolutamente vinte"