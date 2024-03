Napoli, Politano: 'Il Barcellona soffre dietro, siamo prontissimi! Abbiamo provato i rigori'

Giovanni Annunziata, inviato

L’AVVERSARIO – “Il Barcellona resta una squadra forte con giocatori fortissimi. L’abbiamo visto all’andata. Dovremo essere bravi a tenere il pallino del gioco perché se ci abbassiamo può essere difficile”.



PUNTO DI FORZA – “Nelle ultime partite siamo tornati a fare ciò in cui siamo forti, ovvero palleggiare, tenere l’avversario nella propria area di rigore. Se aspettiamo andiamo in difficoltà. Il Barcellona soffre un po’ dietro, li abbiamo studiati e domani scenderemo in campo dando il massimo.



RIGORI – Oggi a fine allenamento abbiamo provato i rigori perché sappiamo che ci potrebbe essere questa opportunità. Speriamo di vincere prima la partita”.



MOTIVAZIONI – “Ci sono tanti giocatori d’esperienza, chi gioca in nazionale. Quindi le partite come questa si preparano da sole. L’obiettivo è passare il turno, è importante per noi, per i tifosi e per la società. Non c’è bisogno di motivare nessuno, sappiamo di dover andare in campo e dare il 100%”.



NAPOLI DA NAPOLI - “Il Napoli dovrà giocare da Napoli, palleggiare, non difendere basso ma sempre in avanti e con il baricentro alto. Sappiamo della forza dei loro attaccanti ma dobbiamo sfruttare questa occasione, anche con la profondità di Osimhen. Siamo prontissimi”.