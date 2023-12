Il Napoli torna a vincere in campionato battendo 2-1 il Cagliari al Maradona. Tra i protagonisti del match c'è anche Matteo Politano, che nel post partita ha parlato ai microfoni di Dazn, Queste le sue parole:



LA VITTORIA - "Pesa tantissimo, era fondamentale tornare alla vittoria in casa. Abbiamo fatto una ottima partita, sudata fino alla fine. Il Cagliari ci ha messo in difficoltà".



OSIMHEN - "Osimhen è un giocatore importante per noi, voleva tornare a segnare. Siamo contenti per lui ma soprattutto per la vittoria. Io sto cercando di dare sempre il massimo".



CONTINUITA' - "Sono felice di avere questa continuità, spero di fare qualche altro gol".



MAZZARRI - "Il mister ha cercato di portare entusiasmo che un po' mancava visto che mancavano i risultati. Piano piano lo stiamo recuperando, dobbiamo continuare così".



SCUDETTO - "Abbiamo sempre ragionato partita dopo partita però lotteremo fino alla fine per lo scudetto, il campionato è ancora lungo".



LA ROMA - "Contro la Roma sarà uno scontro diretto difficilissimo ma prima dobbiamo pensare alla gara di Coppa Italia".