Negli ultimi tre impegni tra campionato ed Europa League il Napoli ha perso Matteo Politano causa Covid. L'esterno romano è guarito e si prepara a tornare in campo, tant'è che oggi si è allenato regolarmente con la squadra.



Il suo agente, Mario Giuffredi, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Punto Nuovo svelando i processi di ritorno in campo del giocatore: "Politano? Andrà in panchina con il Sassuolo, poi con l'Atalanta si vedrà. A casa si è allenato e sta benissimo".