Matteo Politano, attaccante del Napoli in gol questa sera contro l'Union Berlino, parla ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio maturato stasera al Maradona contro la squadra tedesca, nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League: "Oggi è difficile spiegare quello che è successo, è inspiegabile. In queste partite non si possono prendere questi gol. Loro non hanno mai tirato, noi abbiamo creato tanto, ma ora bisogna continuare a lavorare. Abbiamo altre due partite, dobbiamo assolutamente qualificarci. Se sto vivendo il mio momento migliore? Cerco di lavorare tutti i giorni, sento la fiducia del mister e cerco di ripagarla facendo gol e assist".