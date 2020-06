Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole:- "l mio gesto dopo il rigore segnato in Coppa? Non ho fatto un bel gesto e dopo sono andato a chiedere scusa alla panchina della Juventus. Sono cose che non si dovrebbero fare".- "Il mister è un grandissimo trascinatore, cerca di tirare fuori il massimo da tutti. Non facciamo catenaccio, ma una fase difensiva organizzata. In fase di non possesso puntiamo a stare molto corti, ma quando abbiamo il pallone sappiamo cosa fare. Gattuso lavora molto tatticamente".- "Assolutamente no. Siamo compatti e se giochiamo contro squadre come Juve e Inter dobbiamo fare maggiore attenzione".- "L'opportunità di fare cinque cambi è importante. In questo momento giocando ogni tre giorni c'è bisogno di tutti. È un bel vantaggio".- "L'Atalanta cammina forte, ma noi pensiamo a noi stessi. Ce la giocheremo al massimo in queste undici partite che restano".- "Sarà una partita difficile, anche per il caldo. Domenica giocheremo alle 19:30 e quello del clima sarà un ostacolo. Ma siamo carichi e concentrati, faremo il nostro meglio".- "Non vediamo l'ora di riabbracciare la nostra gente. Purtroppo giocando a porte chiuse ci siamo goduti un po' meno la Coppa Italia".- "Manca ancora tanto. Bisognerà capire come arriveremo dopo queste undici partite. Giocando ogni tre giorni sprechi tante energie e vedremo come sarà. Noi ci pensiamo, siamo carichi, ma ora c'è prima il campionato".- "Mi sono ambientato molto bene, anche se ho passato i primi mesi a casa. Sono molto contento di questo trasferimento, ora sto iniziando a conoscere meglio la città".- "Ringrazio tutti i tifosi del Napoli per i tanti messaggi che ho ricevuto. Sono contentissimo di essere arrivato qui e spero di segnare presto il primo gol in azzurro".