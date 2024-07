Napoli, Politano: "Osimhen? Bisogna accettare le scelte. Di Lorenzo è carico. L'anno scorso faticavamo a darci risposte"

Getty Images

è intervenuto in occasione di un incontro tra giocatori e tifosi delnel ritiro di Dimaro-Folgarida. Ecco le dichiarazioni del calciatore degli azzurri:"Sappiamo che quest'anno è dura, soprattutto il ritiro perché col mister si lavora tanto. Dobbiamo dare tutto noi stessi per prepararci al meglio alla stagione. Il mister è sempre uguale, è sempre carico negli allenamenti, speriamo che anche i risultati saranno quelli che ha avuto con l’Inter”.“Non dipende solamente da noi. Noi conosciamo l'importanza di Osimhen, ma a volte bisogna accettare le scelte di un proprio compagno. Per il momento è ancora qui, ce lo godiamo finché ci sarà”.

“Io l'ho sentito, Giovanni è tranquillo e sereno, ha fatto la scelta migliore a rimanere qui. È il nostro capitano, è amato da tutti, per cui è stata una decisione giusta. Ora è in vacanza, tornerà carico com'è stato due anni fa”.“Facevamo fatica anche noi a darci delle risposte durante la stagione. Un anno raggiungi tanti record e vinci lo Scudetto, un altro non entri mai in gioco per andare ad alti livelli. Non lo sappiamo, ma ora pensiamo a quest'anno e proviamo a tornare lì”.