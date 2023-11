Nel momento cupo del Napoli c'è chi viene fuori ed è tra i pochi aspetti positivi. Questo è Matteo Politano, che vive una prima parte di stagione molto entusiasmante. Ieri in gol contro l'Union Berlino, il sesto tra campionato e Champions in 15 partite disputate. Ora però è arrivato il momento di parlare di futuro. Politano è legato al Napoli fino a giugno 2024 e il club ha l'opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Come racconta Il Mattino, le parti avrebbero dovuto incontrarsi negli ultimi giorni ma il tutto è slittato alla settimana prossima. Si sfrutterà la sosta per le nazionali per parlare di un ritocco di contratto di Politano ragionando su un prolungamento fino al 2028.