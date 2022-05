Spezia e Napoli in campo alle 12:30. Prima del fischio d'inizio del lunch match di oggi, ha parlato Matteo Politano a DAZN:



LA STAGIONE - "Una stagione positiva. Ho giocato abbastanza, anche se speravo di fare qualche partita in più e qualche gol in più. Champions raggiunta, ci riposeremo dopo questa partita".



IL FUTURO - "Perderemo qualche giocatore importante ma ne arriveranno di altri. Il mercato è lungo, non si sa mai quello che può succedere".