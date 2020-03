Ilieri ha chiesto ai tifosi di fare alcune domande alle quali avrebbe poi rispostoL'attaccante azzurro ha replicato così:- "Di difensori forti nella mia carriera ne ho incontrati, ma quello che mi ha impressionato di più penso sia stato Jordi Alba".- "Il mio preferito a Napoli è la pizza. Ogni tanto a casa provo a farla, ma non mi viene buona come si trova in giro".- "È stata un'emozione forte, perché esordire al San Paolo è sempre emozionante. Anche quando ci ho giocato da avversario mi sono emozionato".- "Il mio idolo da bambino è sempre stato Francesco Totti. Sono cresciuto a Roma, per me è sempre stato un grandissimo punto di riferimento".- "Un po' l'ho imparato. Stando spesso con Insigne non posso non impararlo".- "È Il Gladiatore. Ogni volta che lo vedo mi emoziono come fosse la prima volta".- "Il calcio è sempre stato il mio sogno. Se non avessi fatto il calciatore sicuramente sarei andato a lavorare con mio padre che fa il meccanico".- "In questo periodo che siamo a casa ci teniamo in allenamento. Faccio qualche ora di allenamento, poi passo il resto della giornata vedendo qualche film, giocando alla playstation e stando con la mia ragazza, con il cane. C'è sempre qualcosa da fare".- "Riuscire a fare qualcosa di importante sia con il club che con la Nazionale. Questo penso sia un grandissimo traguardo".