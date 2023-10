L'ex Inter ieri è stato protagonista nella rimonta contro il Milan. Super gol ai rossoneri, guizzi importanti: ha dato un segnale bello forte nella ripresa per trovare il 2-2. Oggi per Garcia rappresenta un punto fermo ed è diventato un titolarissimo. Eppure sembrava dovesse tornare ad essere l'alternativa (o al massimo in continuo ballottaggio), come accaduto negli ultimi anni., infatti, portava verso questa strada, ma alla fine così non è stato e fino ad oggi- Non può essere altrimenti,Un avvio record per lui, ha messo a segnonelle prime 10 gare di campionato. È laPer farla diventare la stagione più prolifica c'è ancora tantissimo tempo, andando a superare quanto fatto in azzurro nel 2020/21 e con la maglia del Sassuolo. Ma se le premesse sono queste...- Tra i tanti aspetti positivi c'è qualcosa che stride con il momento di Politano. Non è il rendimento complessivo della squadra ma ilPolitano nell'ultima convocazione era pronto,neanche quando Zaniolo è dovuto tornare a casa e al suo posto si è visto El Shaarawy. Il calciatore del Napoli ha incassato ed è tornato subito a lavorare con il solito entusiasmo, consapevole delle prestazioni di livello che è riuscito a mettere in campo. Si va avanti, si pensa al club e oggi un po' anche al futuro. PerchéDi rinnovo ancora non se ne parla, ma con questo rendimento il patron azzurro. Politano sta bene a Napoli,Ora testa alla stagione, a suon di prestazioni sarà inevitabile andare a premiare chi oggi gioca da trascinatore come Politano.